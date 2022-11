MDB de Flaviano é convidado para integrar transição de Lula; o que a sigla no Acre ganha com isso?

Convite

O MDB, partido do deputado federal Flaviano Melo, foi convidado formalmente nesta terça (8) para integrar o grupo de transição entre os governos Bolsonaro (PL) e Lula (PT). O convite foi feito pela presidenta nacional do PT, a deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, ao presidente nacional do MDB, o também deputado federal, só que por SP, Baleia Rossi.

Prazo

Rossi disse que vai consultar a direção nacional do seu partido para decidirem juntos se integrarão ou não a transição, porém disse estar convicto de que o partido aceitará. O prazo dado por ele para comunicar a decisão é esta quarta-feira (9).

Base

Apesar do convite ser apenas para integrar o governo de transição, é regra quase que absoluta ver quem participa da transição entrar automaticamente na base. A aliança é um passo importante para o PT ganhar maioria nas duas casas do Congresso Nacional e garantir a governabilidade. Além do MDB, o PT também mantém conversas com partidos de centro, como o PSD e o União Brasil.

Sem surpresas

Ver o MDB na base de Lula não é nenhuma surpresa. Mesmo com candidata a Presidência, a senadora Simone Tebet, a sigla esteve dividida desde o 1° turno, quando viu boa parte de suas lideranças, sobretudo as do Nordeste, pedirem voto pra Lula desde o início do processo eleitoral. Outro fator que contribuiu bastante para essa aproximação foi o empenho da própria Tebet na campanha de Lula no 2° turno. O empenho foi tanto que já é dado como certo que a senadora assuma um ministério em 2023.

Feridas

Como o próprio Lula e PT tem falado, parafraseando o pedagogo pernambucano Paulo Freire, essa foi uma eleição atípica, em que foi preciso “reunir os divergentes, para combater os antagônicos”. E é justamente por essa linha de raciocínio que os partidos devem se unir novamente, deixando, por enquanto, as feridas do impeachment de Dilma Rousseff para trás.

Acre

E o Acre, o que ganha com isso? Bem, o deputado Flaviano Melo, líder do MDB no estado, já deu sinais de que essa aliança estava bem encaminhada quando se reuniu com o ex-senador e maior liderança do PT no estado, Jorge Viana, para declarar apoio a Lula no 2° turno. O MDB acreano, que sempre fez oposição ao PT, mesmo quando o partido tinha a vice-presidência da República, com Michel Temer, finalmente deve aderir ao navio vermelho do PT.

Reflexo

A posição do MDB acreano de apoio a Lula pode ser reflexo do resultado que o partido obteve nas urnas. Apesar de manter as três cadeiras na Aleac, saiu de duas pra nenhuma vaga na Câmara Federal. Sem cadeira em Brasília, a cúpula do partido no Acre pode ter enxergado nessa aliança a possibilidade de continuar influente pras bandas da capital federal e quem sabe, ganhar uma autarquia federal aqui no estado.

Resistência

No entanto, essa aliança entre MDB e PT já sofre resistência interna. Os irmãos Rocha, Mara e Wherles, que são bolsonaristas de carteirinha e foram para o MDB para disputar as eleições deste ano, já se posicionaram contra esse acerto. O vice-governador, o major Rocha, inclusive postou no Facebook na última segunda (7) um print de uma notícia de que o governo Lula negocia ministérios com partidos aliados. “Para aqueles saudosistas, que lembram como era a política brasileira num passado não muito distante, esse print não é daquela época. Qualquer semelhança não é mera coincidência, estamos vendo o reinício de um processo que gerou os maiores escândalos de corrupção do mundo. Parabéns aos eleitores que queriam ‘mudanças’, que votaram em descondenados e investigados por corrupção”, escreveu.

Lazer

Uma medida que vem sendo adotada Brasil afora, como em grandes capitais como São Paulo e Recife, é o fechamento de ruas centrais e bem movimentadas para o tráfego de carros. Essas ruas, geralmente aos fins de semana, passam a ser exclusivamente para o uso de pedestres, gerando lazer e diversão para os transeuntes. O Acre finalmente vai seguir no mesmo rumo e anunciou um plano de ocupação dos espaços públicos com a presença de empreendedores e possibilidade de lazer no Parque da Maternidade.

Start

Mesmo que a medida não seja lá uma novidade, é muito importante, sobretudo para uma cidade como Rio Branco, que sofre com a falta de espaços de lazer para sua população. Quem está à frente do projeto é Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com outras secretarias de Estado. A previsão é que o start seja dado já na primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, a região, que vai da entrada do Parque da Maternidade, nas proximidades do Terminal Urbano, até a ladeira da Marechal Deodoro, seja fechada para caminhadas, passeios com bicicleta, brincadeiras para as crianças e comercialização de alimentos, além de confecção e artesanato locais.

Protagonismo

A ex-ministra do Meio Ambiente, a acreana Marina Silva (Rede), disse em entrevista ao canal CNN Brasil, na última segunda (7), que neste ano o Brasil vai participar da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP27, como “protagonista”. Para Marina, o Brasil “ficou trancado pelo lado de fora como um pária ambiental” durante o governo de Bolsonaro.

Ministra

Há uma expectativa em parte da imprensa nacional de que a deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, seja a primeira ministra escolhida e divulgada por Lula para fazer parte do seu terceiro mandato. A ex e provável futura ministra acompanhará o presidente eleito na COP e pode ser anunciada como ministra de lá da Conferência, que ocorre no Egito.