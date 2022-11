MeditaBK: ONG cria aplicativo gratuito com foco em bem-estar da mente

As grandes ondas da pandemia estão mais calmas, mas é inegável que os últimos dois anos causaram bastante impacto em todas as pessoas. Incertezas, medos e preocupações continuam afetando sentimentos e emoções. Como treinar a mente para um dia a dia com mais equilíbrio e serenidade?

Nunca se falou tanto em saúde mental como atualmente. Além da depressão, ansiedade e estresse, outras manifestações surgiram desde 2020, como a fadiga pandêmica e a falta de propósito. Independentemente de idade, ocupação ou país, boa parte das pessoas tem tido dificuldade de lidar com a complexidade do mundo atual. Há uma percepção de que as habilidades adquiridas ao longo da vida não estão sendo suficientes frente à intensidade e à velocidade dos acontecimentos. Como resultado, o mundo exterior tem sufocado o que convencionamos chamar de voz interior.

A Organização Panamericana de Saúde divulgou, em recente artigo, que a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25% no mundo, com base em estudo científico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, “as informações que temos agora sobre o impacto da COVID-19 na saúde mental do mundo são apenas a ponta do iceberg”. Diz ainda que “este é um alerta para que todos os países prestem mais atenção à isso e façam um trabalho melhor no apoio à saúde mental de suas populações”.

A Brahma Kumaris, uma organização pioneira no ensino de valores positivos, se preocupa com essa dura realidade e ressalta a necessidade de libertação da influência dos pensamentos que conduzem à tristeza e à falta de esperança. Por isso, a organização criou o aplicativo MeditaBK que disponibiliza gratuitamente uma riqueza de conteúdos para exercitar a mente e aumentar o poder da positividade diante das situações e circunstâncias imprevisíveis do dia-a-dia.

Seja por meio de uma pausa para meditação, seja pelos conteúdos motivadores ou até mesmo por meio do silêncio, é perfeitamente possível criar um ambiente agradável dentro de cada indivíduo. A partir desse espaço, são feitas as melhores escolhas e as tomadas de decisão mais assertivas, com base na sabedoria inata presente em todas as pessoas. Cuidar da mente não é algo místico, mas uma prática necessária para a qualidade de vida elevada com que todos sonham. Meditar não é religião, mas um exercício cognitivo acessível a qualquer pessoa, independentemente do credo.

O APP MeditaBK, que está sendo relançado, disponibiliza:

Uma nova mensagem positiva inspiradora a cada dia, bem como a possibilidade de fazer pesquisas por temas de interesse disponíveis em uma base de mais de 1500 mensagens;

Meditações guiadas em áudio e vídeo;

Estatísticas da jornada de meditação (ciclos diários, semanais e mensais) do usuário;

Criação de playlists com as músicas e meditações guiadas favoritas do usuário;

Vídeos curtos e longos para reflexão;

Vídeos de entrevistas e palestras;

Lembretes de meditação e

Programação completa das atividades oferecidas pela Brahma Kumaris (workshops, palestras, cursos EAD de meditação e do programa de qualidade de vida).

A Brahma Kumaris é uma organização mundial – sem fins lucrativos – dedicada à transformação pessoal e à renovação do mundo. Fundada na Índia em 1936, difundiu-se para mais de 110 países em todos os continentes. Oferece cursos de meditação Raja Yoga e cursos de qualidade de vida como A Arte de Pensar Bem e Conquistando a Autoestima. A BK está presente no Brasil desde 1979 com sedes nas principais capitais e em cidades do interior.

