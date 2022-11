Monitorado troca tiros com a polícia, após fazer arrastão em ônibus em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Matheus Souza da Silva, 30 anos, foi preso após fazer arrastão em um ônibus do transporte coletivo e trocar tiros com policiais militares na tarde desta quarta-feira (9), na BR-364 no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Matheus estava em uma parada de ônibus na BR-364, próximo a Cidade do Povo, quando fez sinal para o ônibus que faz a linha do Liberdade, que parou. O monitorado estava de posse de um escopeta calibre 28, entrou no veículo e anunciou o assalto.

O assaltante colocou a arma na cabeça da motorista do ônibus e subtraiu o dinheiro do caixa, e em seguida, pulou a “roleta” e roubou dinheiro, carteira, celulares e as bolsas dos passeiros. Matheus saiu correndo em direção à Cidade do Povo por uma área de mata após o roubo.

Os passageiros, em pânico, viram uma viatura do Tático do 2° Batalhão que estava em patrulhamento de rotina pela região e acenaram e pediram ajuda. Rapidamente os PMs foram atrás de assaltante e foi solicitado apoio a outras viaturas da área. Na fuga, o monitorado disparou um tiro contra os PMs, que foram obrigados a revidar o disparo para conseguir parar e prender o acusado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao monitorado, que foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a escopeta calibre 28, um munição intacta, uma deflagrada e os pertences das vítimas.

Na delegacia foi verificado que Matheus teve passagem por roubo e porte ilegal de arma de fogo. As vítimas também estiveram na delegacia, juntamente com a motorista do ônibus, e registraram o Boletim de Ocorrência e pegaram os seus objetos de volta.