Negocie suas DÍVIDAS com o mutirão do SEBRAE; prazo está acabando!

Um mutirão do Sebrae está sendo realizado durante esta semana com o objetivo de facilitar a negociação de dívidas. Bancos e instituições financeiras, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão participar oferecendo condiçõe especiais para quitar os débitos.

Também será possível conseguir linhas de crédito para o investimento em negócios. A iniciativa é voltada exclusivamente para pessoas jurídicas, microempreendedores individuais, donos de microempresas e de empresas de pequeno porte. A ideia é acabar com as dívidas que impedem a contratação de crédito e facilitar o acesso aos novos valores. O mutirão teve início nesta terça feira (8) e segue até a sexta-feira (11) até às 13h. Leia mais em PRONATEC.