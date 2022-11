Ótica Novo Estilo realiza promoção de Black Friday em todas as lojas de Rio Branco

A maior rede de óticas do Acre, a Ótica Novo Estilo, realiza uma promoção de Black Friday especial para todos os clientes: na compra de qualquer lente, recebe uma armação grátis das marcas Ecco, Ímola e SPS. A promoção é válida a partir desta segunda-feira (21) até o próximo dia 30, quarta-feira.

Além da promoção de Black Friday, a rede acreana também segue com o sorteio em alusão ao aniversário de 7 anos da Ótica Novo Estilo. A cada compra, o cliente participa do sorteio de uma transferência pix no valor de R$500,00. Os sorteios seguem até o final do mês de novembro.

A rede de óticas também promove uma ação social: a cada compra de um óculos completo – lente e armação – nas Óticas Novo Estilo, os clientes estarão doando 7 reais para as instituições parceiras: Projeto Olhar Diferente e Amigos Solidários.

“Você que não comprou seu óculos ainda, aproveita a promoção porque de hoje até o dia 30, a maior Black Friday de óticas no Estado do Acre é na Ótica Novo Estilo. Black Friday de verdade é com a gente”, afirma o proprietário da rede de óticas, Wendell Barbosa.

As lojas

Em Rio Branco, as Óticas Novo Estilo estão presentes em seis pontos da cidade: Avenida Nações Unidas, 711, no bairro Bosque, próximo ao Pronto Socorro de Rio Branco; na Rua Rui Barbosa, no Centro; na Avenida Ceará, em frente ao Hotel Nobile Suítes Gran Lumni Rio Branco; Na Rua Princesa Isabel, no bairro Estação Experimental; na Avenida Nações Unidas, próximo a Água na Boca e próximo ao Estádio José de Melo, sala 17. As lojas funcionam das 7h30 às 18h.

Veja o vídeo da promoção: