Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega quadra coberta no Miritizal de Cima

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou na tarde desta sexta-feira, 18, a quadra coberta da Escola Municipal Rui Barbosa, no bairro Miritizal de Cima. A quadra era esperada há mais de dez anos pela comunidade do Miritizal de Cima, sendo que a última movimentação na obra ocorreu em junho de 2016.

Por meio de planejamento, a prefeitura conseguiu garantir o recurso para a conclusão da obra, a primeira de um pacote de seis obras que estavam inconclusas.

Para a conclusão desta obra foram empregados recursos no valor de R$1.070.000, sendo R$509.000 de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os outros R$561.000 restantes vieram de contrapartida do município para conseguir finalizar a obra.

A quadra coberta conta com vestiário, calçada e arquibancada, possibilitando a realização de diversas práticas esportivas, como futsal, handebol, basquete e vôlei. A quadra em si tem 480 m² e o espaço todo, incluindo vestiário e calçadas tem por volta de 1.050 m².

“Esta obra tem uma importância fundamental para a escola e a comunidade, uma vez que alia o ambiente de estudo à prática esportiva, além de ser um espaço para atender a projetos escolares e atividades extra sala de aula atendendo tanto na parte pedagógica quanto para eventos”, disse o secretário municipal de educação Amarísio Saraiva.

“Esse evento de hoje pode ser resumido em duas palavras: celebração e agradecimento. A comunidade do Miritizal celebra uma quadra que estava há muito tempo parada, e que vai fortalecer tanto o esporte quanto os eventos na comunidade, e agradecimento à gestão do prefeito Zequinha Lima que com muito empenho entregou para a comunidade uma obra que vai alavancar o esporte aqui no Miritizal”, disse o secretário municipal de cultura, esporte e Lazer, Aldemir Maciel.

“Este é para nós um momento único, pelo tanto de tempo que a gente esperava. É um sonho a ser realizado. A gente tinha muita dificuldade com esta questão do espaço e agora essa quadra não vai servir apenas para a escola, mas para toda a comunidade: jovens, idosos, para que todos tenham uma opção de lazer saudável. É uma alegria e uma satisfação o olhar que a gestão teve em recomeçar a quadra coberta da Escola Rui Barbosa, com essa atenção voltada para educação, e o bom uso do dinheiro público do Fundeb, que foi muito bem empregado nesta obra”, disse a diretora da Escola Rui Brabosa, Cleuva Rodrigues Correia.

“É muito satisfatório porque foram mais de dez anos de espera para essa comunidade que não podia ter atividades e agora vai poder. Quero aqui agradecer à gestão por essa obra. Um ato desse aqui uniu a comunidade. Havia uma grande expectativa principalmente das crianças que todos os dias perguntavam sobre a quadra e agora está entregue”, disse a presidente da associação de moradores do bairro do Miritizal de cima, Maiqueline Rodrigues.

O prefeito Zequinha Lima explicou que a quadra da Escola Rui Barbosa faz parte de um conjunto de seis obras que ficaram inconclusas em gestões passadas, em períodos que variam de seis a até dez anos de paralização. Segundo o prefeito, a gestão vem fazendo um esforço de planejamento para entregar estas obras.

“Quando assumimos a gestão nos deparamos com uma realidade de seis obras inacabadas, algumas há seis e outras há oito anos ou mais. Essa aqui era uma delas. A última vez que essa obra foi movimentada foi em 2016. Nós trabalhamos com nossa equipe técnica, e planejamento para aprontar a quadra e a entregar para a comunidade. Hoje aqui estamos entregando essa obra para a escola e para a comunidade. Uma obra que custou quase um milhão e setenta mil reais, sendo cerca de metade deste valor do FNDES e o restante de contribuição do município de Cruzeiro do Sul. O importante é que trabalhamos para tornar esta uma obra bonita, uma obra que as pessoas ao chegarem aqui vão sentir orgulho para realizar suas atividades esportivas e outros eventos da comunidade”, disse o prefeito.

Quanto às demais obras, o prefeito garantiu que algumas delas já estão próximas de sua conclusão.

“Temos ainda algumas obras para serem entregues, como a quadra do Miritizal de Baixo que está em fase de conclusão, a creche do Miritizal que ficou por quase dez anos parada, o complexo esportivo que estamos trabalhando para entregar no final do ano ou início de janeiro. Fica faltando apenas a rodoviária que é preciso um montante maior de investimento para ser concluída”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.