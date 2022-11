Prefeitura de Rio Branco participa de 74ª Reunião Ordinária do Conaprev em Belo Horizonte

O diretor-presidente do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPrev), Osvaldo Rodrigues, está em Belo Horizonte participando da 74ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), com o objetivo de trocar experiências com as demais providências do país.

O evento que acontece nos dias 9 e 10 de novembro tem por finalidade discutir os rumos e destinos da previdência no Brasil.

O diretor-presidente do RBPrev explicou que nesse encontro estão sendo debatidos a Previdência Complementar, a Compensação Previdenciária (Comprev) e os critérios para que os aposentados façam a prova de vida.

A partir das trocas de experiências que são realizadas nesse encontro, Osvaldo Rodrigues, contou que surgiu a oportunidade e que agora o Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, passa a fazer parte da Diretoria Nacional.

“Houve uma eleição para que três institutos entrassem no início do ano para compor a Diretoria Nacional. Dessa forma, entramos como conselheiros junto ao município de Campina Grande na Paraíba e de Naviraí no Mato Grosso. Agora, participamos ativamente do Conaprev, com direito a vez, voto e voz”, explicou.