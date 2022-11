Prefeitura recebe IBGE para reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2022

A Prefeitura de Rio Branco recebeu, na tarde desta quarta-feira (16), uma equipe do IBGE, que expôs para secretarias e outros órgãos públicos, o planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico 2022. Andressa Nascimento, coordenadora de divulgação do IBGE, explicou o motivo da visita.

“Participam pessoas da prefeitura, secretarias da Assistência Social, Planejamento, Funai, Vigilância Sanitária, várias pessoas e órgãos que a gente junta, na ideia de reunir esforços, tanto para dar indicativos de como está ocorrendo, como sugestões, possibilidade de melhorias na questão da coleta, entre outros.”

O secretário adjunto de Assistência Social e Direitos Humanos, Francisco Bezerra, ofereceu auxílio ao IBGE no que diz respeito aos esclarecimentos necessários às comunidades mais carentes.

“Através dos nossos CRAS, temos uma ligação direta com a população, ajudar no esclarecimento, principalmente na questão que algumas pessoas têm dificuldades para responder, achando que aquilo vai atrapalhar no recebimento dos benefícios sociais, e nisso nós vamos ajudar a esclarecer.”

Segundo o Instituto, algumas das dificuldades em realizar o Censo está na falta de recenseadores, remuneração, além da ausência e recusa de moradores.

“Hoje nós estamos com mais de 10 mil unidades com moradores ausentes, que são aquelas em que o recenseador vai algumas vezes e não consegue encontrar alguém em casa. Para contornar isso estamos visitando também aos feriados e finais de semana, todos identificados, com crachá e colete do IBGE.”

A coordenadora lembra ainda da importância em responder a pesquisa.

“O censo demográfico é o que norteia o planejamento de políticas públicas, fundo de participação municipal e estadual, e para a própria população se conhecer, é imprescindível a colaboração de todos.”

