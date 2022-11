Ramon Dino é destaque em imprensa nacional como atleta que saiu do Acre para fisiculturismo mundial

O atleta acreano Ramon Queiroz, conhecido como Dino, é um dos principais fisiculturistas do mundo na atualidade. É o que aponta o site da TV Cultura, do UOL, que contou a história do acreano, que é fenômeno nas redes sociais.

Na época em que se tornou profissional, o atleta só tinha condições para comer arroz e ovo; hoje, o fenômeno genético é também um fenômeno das redes sociais.

“Aos 27 anos de idade, o acreano figura como uma das maiores estrelas do esporte brasileiro e um dos principais candidatos ao título da Classic Physique (categoria na qual o limite de peso se dá pela altura, onde é buscado um físico mais proporcional e estético) no Olympia (tido como a “Copa do Mundo” do fisiculturismo, o show mais importante do circuito profissional) de 2022”, diz a reportagem.

Em entrevista exclusiva ao site da TV Cultura, Ramon Dino falou sobre o início de sua carreira, sua mudança do Acre para São Paulo, suas pretensões profissionais e seu lado empresário.

Além desses pontos, outro fator citado na reportagem é a genética de Ramon Dino, que auxilia na dedicação e esforço que o atleta tem com os treinos, dietas e disciplina. “No entanto, o fato de ter sido “abençoado” com o dom não tira o fato de que o fisiculturista precisa se dedicar tanto quanto qualquer outro colega de profissão”.

Olympia 2022

Atual quinto melhor atleta do mundo em sua categoria, Ramon quer levar o título do Olympia para casa em 2022. No ano passado, ele ficou atrás de Chris Bumbstead (Canadá), Terrence Ruffin (EUA), Breon Ansley (EUA) e Urs Kalecinski (Alemanha).

