Acreano cotado para ser o número 1 no fisiculturismo mundial concede entrevista ao ContilNet

Para falar de entretenimento acreano e moda, a publicitária Mariana Tavares estreia com uma coluna nesta segunda-feira (27) no ContilNet. Como estreia, Mariana escolheu o quadro “Inacreditável” e conta a história do fisiculturista acreano Ramon Queiroz, conhecido como Dino.

“A coluna vai se chamar Mariana Tavares para poder ter vários quadros dentro desse ‘universo’, que vai falar sobre entretenimento, moda e o mundo das blogueiras. Eu trabalho com isso, sou publicitária e tenho uma agência de marketing digital e sou fundadora do Prêmio Glow, que já estamos indo para o quinto ano, e é um prêmio sobre marketing de conteúdo e marketing de influência. É o mundo que eu vivo, o meu universo”, conta Mariana.

Para a estreia no ContilNet, Mariana mostra o quadro “Inacreditável”, com a história de Ramon Dino. “O quadro vai se chamar assim, porque o Acre tem uma peculiaridade de coisas que só acontecem aqui, que falamos que é inacreditável. A gente vai estreiar com uma pessoa que já é considerado o número um do Brasil, do fisiculturismo, que é um esporte que não é novo, mas ainda está em ascensão. Vamos contar a história dele, que é de superação, de disciplina e uma história inacreditável”, explica a nova colunista.

Com expectativa alta, Mariana conta que é leitora do site. “Adoro o Contil, é um super parceiro que eu tenho. Eu estou muito feliz em estar entre essas pessoas que admiro e gosto e também por trazer meu conteúdo para essa coluna, que estreia hoje, mas publicaremos semanalmente, às quintas-feiras”, diz.

Confira a entrevista na íntegra: