Sem-teto passa em concurso, assume cargo em prefeitura e comemora

Um homem em situação de rua foi aprovado em um concurso da prefeitura de Taubaté, no interior de São Paulo, e começou a trabalhar esta semana, pintando prédios públicos da cidade. Ranulfo Costa, 60, morava nas ruas desde 2017 e teve auxílio de projetos públicos para estudar para a prova, sem pagar taxa de inscrição para concorrer a uma das vagas abertas pela administração municipal.

O sem-teto conta que o alcoolismo e a depressão foram os maiores fatores que o levaram para as ruas — com tratamento para as doenças, ele conseguiu se reabilitar e concorrer à vaga. “Bebida, rotina, depressão. Tem momentos que a gente achava que ninguém pensava na gente, longe da família”, contou o pintor, à TV Vanguarda, afiliada da Globo na região.

Ao falar de seus planos agora que assumiu a nova função, Ranulfo afirma que quer se reconectar com os filhos, já crescidos, e montar a própria casa, sem disfarçar a alegria pela aprovação no concurso público.

“Quase que eu dou um salto mortal, que nem moleque”, disse ele, sobre a comemoração. “Quando a assistente social me procurou, puxa vida, foi uma alegria imensa, fiquei muito feliz. Primeiro, quero arrumar uma casa, não quero mais rua. Meu segundo projeto é auxiliar meus filhos no que eu puder e o terceiro é terminar minha velhice em paz.”

O morador de Taubaté começou o trabalho como pintor na última segunda-feira (31) e posou para fotos com as profissionais que o ajudaram, que são parte do Centro de Referência Especializado — mais conhecido como Centro Pop — e da Sedis (Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social).

Segundo uma publicação feita pela própria prefeitura, Ranulfo ficou na 10ª colocação do concurso público realizado no início do ano pela Administração Municipal. Além dele, mais dois homens em situação de rua foram aprovados para vagas de gari e cuidador.

Eles fazem parte de um grupo de 35 pessoas que participaram das aulas de reforço oferecidas no final do ano passado no Centro Pop para as pessoas em situação de rua.

“Quando o concurso abriu, nossa orientadora social motivou os atendidos pelo Centro Pop (a se inscreverem) e o Seu Ranulfo foi um dos participantes. Ela começou a motivá-los a estudar, deu aulas para eles, realizou encontros onde eles estudavam as matérias em que tinham mais dificuldade, fizeram a prova e o seu Ranulfo foi um dos aprovados”, comemorou Natália Silva, diretora de proteção social especial do órgão, em entrevista à TV local.

Segundo a reportagem, Taubaté tem cerca de 450 pessoas em situação de rua. Os outros dois homens acolhidos pelo Centro Pop e aprovados no concurso ainda aguardam convocação para começarem em seus novos cargos.

“É uma alegria para todos nós, para o município e para a sociedade, ver uma pessoa superando a situação de rua, superando as suas limitações, suas dificuldades, encontrando um novo caminho pra seguir e desenhando uma nova história de vida”, afirmou Silva.