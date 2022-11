Sofre de pressão alta? Coma este ‘super’ vegetal para reduzir os níveis

A tensão arterial é um problema para muitas pessoas. A condição extremamente comum aumenta o risco dos pacientes virem a sofrer um ataque cardíaco ou AVC.

Os doentes são também acometidos por sintomas debilitantes, incluindo dores de cabeça severas, fadiga extrema e dores no peito.

Para manter os níveis saudáveis, é aconselhável que siga uma dieta saudável e equilibrada.

Mas afinal, o que se deve comer para atingir os resultados pretendidos?

Se você quer combater a hipertensão, então deve começar a comer mais espinafres.

O vegetal rico em potássio ajuda a equilibrar os níveis de sal presentes no organismo, contribuindo assim para o bom funcionamento dos rins.

Segundo diretrizes da Associação Norte-Americana do Coração: “Alimentos com alto teor de potássio são fundamentais para regularizar a pressão arterial, já que esse nutriente atenua os efeitos nocivos do sódio”.

“Quanto mais potássio se ingere, mais sódio é expelido através da urina”.

“O potássio também ajuda a aliviar a tensão nas paredes dos vasos sanguíneos, o que por sua vez contribui ainda mais para diminuir a pressão alta”.

Um estudo publicado no periódico científico NCBI mostra as mesmas conclusões. Para efeitos da pesquisa, os investigadores mediram os efeitos dos espinafres na hipertensão.

Foi pedido aos participantes que consumissem diariamente e por uma semana 845 miligramas do vegetal – os resultados demonstraram uma queda geral na pressão arterial sistólica e diastólica.

Os cientistas concluíram: “Os dados apurados sugerem que o nitrato dietético do espinafre contribui para a produção de efeitos benéficos hemodinâmicos através da ingestão de dietas ricas em vegetais”.

Reduzir o consumo de sal, manter um peso saudável, praticar exercício físico e não fumar são apenas alguns de outros hábitos que podem ajudar a reduzir a pressão arterial.