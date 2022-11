Sucesso na culinária em SP, acreana é capa da Veja e participa de programa da Globo

Dia D de Thainá e Feliph

Minimalista, elegante, comovente e de extremo bom gosto. Assim foi a cerimônia de casamento da publicitária Thainá Matias e do médico Feliph Miqueias, ocorrida no dia 12 de outubro, na Casa da Glória, Rio de Janeiro. Após a cerimônia, foi servido um almoço para os convidados, seguido de festa, com banda ao vivo e DJ, drinks, petiscos e muito calor humano. Um momento especial que contou com a presença de 30 testemunhas, entre familiares, madrinhas e alguns amigos do casal. Vejam alguns desses momentos!

Campeão

Parabéns para o auditor do Tribunal de Contas Antônio José Oliveira, que recentemente disputou a Quarta Corrida do Trigo, de 5km, na faixa etária de 71 a 80 anos, no Parque Ibirapuera em São Paulo, e ganhou a medalha de bronze.

Chef de cozinha acreana Amanda Vasconcelos em grande momento

A chef de cozinha acreana Amanda Vasconcelos, proprietária da Casa Tucupi, em São Paulo-SP, está em grande fase profissional. Foi convidada pela Stella Artois Brasil para participar do projeto Uncomfortable Food, junto com um time de outras chefs-embaixadoras renomadas, como Bela Gil e Kátia Barbosa, para criarem um menu que traduz o desconforto desse universo feminino em uma profissão dominada pelos homens, em pratos autorais, inéditos e deliciosos.

Na semana de lançamento do projeto, ela e as chefs Bel Coelho, Bela Gil, Cafira Foz e Ieda de Matos, foram capa da Veja São Paulo e assunto de uma matéria especial da revista. Leia mais em: https://vejasp.abril.com.br/comer-e-beber/mulheres-na-gastronomia/

Não bastasse tanto reconhecimento, Amanda e Cafira Foz foram entrevistadas no programa Encontro, da Rede Globo, no dia 25. Brilha muito, Amanda!

Patrícia Amorim é a vencedora do Prêmio Inovação Judiciário Exponencial 2022

A procuradora de Justiça acreana Patrícia Amorim foi a grande vencedora do Prêmio Inovação Judiciário Exponencial 2022, na categoria Liderança Exponencial, como representante do Ministério Público do Acre e Órgãos de Controle. A cerimônia de premiação ocorreu em Brasília, dentro da programação do Expojud – Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça. O Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial tem como objetivo reconhecer e incentivar as iniciativas e projetos inovadores nos setores tecnológicos, de gestão e de novas metodologias no âmbito do Ecossistema de Justiça, assim como as soluções criadas com impacto social.

Coroação

No dia 24 de outubro, Celso Missólogo coroou três acreanas que receberam o título de Miss Acre em diferentes categorias e representarão o estado nos concursos de beleza nacionais em 2023. A Miss Acre Teen, Maísa Medeiros, representará o Acre no concurso Miss Brasil Teen em São Paulo, no dia 20 de novembro. Já a Miss Acre Beauty Star, Andressa Brito, participará do reality show “House In Paradise”, em Alagoas. E a Miss Model Teen Acre, Hilary Catriny, disputará o Miss Model Teen Brasil, em março de 2023, na cidade de Curitiba-PR.

O evento contou com o importante apoio do diretor da agência de modelos Three, Lucas Ly; Adriano Nobres, diretor da Aster Model School; e do Vice-Mister Brasil FNBI, Simon Araújo.

B-Day de Cris e Júlia

Muitos anos de vida para a mamãe Cristina Lino e sua filha Júlia, aniversariantes dos dias 28 e 29 de outubro, respectivamente. Elas são esposa e filha de Ricardo Stuckert, o fotógrafo oficial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A celebração foi conjunta com familiares, em Brasília-DF, onde residem.

Happy day

A ilustre aniversariante do dia 29 de outubro foi a professora e empresária Ana Shirley D’Ávila, que comemorou a data com o filho Duda e familiares. Parabéns!

Nova idade

Parabéns para o amigo Jean Freire, aniversariante do dia 29 de outubro. Servidor do Tribunal Regional Eleitoral, devido à proximidade do segundo turno das eleições 2022, ele celebrou a data somente com a esposa Juliana, o filho Pedro e alguns familiares. Felicidades!

Colunista social Kelly Kley celebra seu aniversário

Aniversariante do dia 30 de setembro, a colunista social Kelly Kley reuniu amigos no dia 7 de outubro, no Plano B, para celebrar a data. Veja nos registros de Ícaro Passos alguns momentos da animadíssima festa.

Cerimônia civil

Felicidades para Deusa Farias e Thales Vasconcelos, que se casaram em cerimônia civil no dia 27 de outubro, com a presença de familiares. Eles estão vivenciando momentos de muita alegria à espera do primeiro filho.

Equoterapia da APAE

No dia 25 de outubro, o projeto de Equoterapia da APAE foi inaugurado no Rancho Ipanema, com a presença da equipe da instituição, parceiros, imprensa, convidados e dos beneficiários do projeto.

Férias com familiares e amigos queridos

Estou de volta após um período intenso de campanha político-partidária e férias de 15 dias no Rio de Janeiro, em companhia de amigos do Acre. Lá reencontrei com familiares, amigos acreanos e cariocas e aproveitei a agitada programação cultural da cidade maravilhosa. Estava precisando do carinho de amigos, de dias de Sol e sal (do mar) e de um banho de cultura. Voltei energizada!

Ação promocional com até 30% de desconto em itens da marca Match

Até o dia 30 de outubro, o Boticário quer proporcionar aos consumidores a possibilidade de aliar a ciência de Match, marca especialista em cabelos do Boticário, a descontos especiais e atrativos. Por isso, apresenta promoção com até 30% off nas principais linhas e descontos progressivos na compra de duas ou mais unidades de todo o portfólio Match. São diversos produtos para todas as necessidades dos fios, com itens para hidratação, reconstrução e nutrição proporcionando tratamentos completos, da raiz até as pontas.

Preços promocionais

O Spray Match Lab Multibenefícios é um dos produtos promocionados e tem versatilidade em seu DNA. Pode ser usado em conjunto com as máscaras de Match para potencializar o tratamento ou como protetor térmico e finalizador. Possui em sua composição Complexo 3, vitamina B e ácido hialurônico, com ação reparadora de danos profundos, além de proteção UVA e UVB. Já para quem quer estimular o crescimento dos cabelos, a linha Match Tônico de Crescimento tem em sua fórmula vitamina B e proteínas – ativos que garantem o fortalecimento dos fios e previnem a queda capilar.

Outras linhas também com preços promocionais são Match Proteção dos Loiros, que oferece matização e tratamento aos fios descoloridos por meio da arginina e filtro UV, e Match Proteção da Cor, que alia ciência e ativos potencializados, promovendo os cuidados específicos que os fios precisam, trazendo resultados visíveis já na primeira aplicação aos cabelos tingidos. Além disso, Match Science Reconstrução, último lançamento da marca, também entra em desconto. Com ação cientificamente comprovada desde a primeira aplicação, conta com peptídeos inteligentes e óleo de amaranto, atuando na composição do fio, em todas as camadas, com restauração do córtex capilar e reposição da proteína da fibra, eliminando a porosidade para proporcionar fios ultra-hidratados, com textura uniforme e resultados desde a primeira aplicação.

O Boticário lança BOTI.SUN

O Boticário acaba de lançar BOTI.SUN, marca de proteção solar que tem a premissa de atender a todas as tonalidades de pele e construir um novo hábito de proteção solar, ampliando os cuidados e a saúde da pele do brasileiro. Isso porque, muitas vezes, o brasileiro enfrenta dificuldade para encontrar um produto que não deixa resíduo esbranquiçado e sensação pegajosa na pele – dificultando a construção do hábito.

O lançamento de uma marca exclusiva dedicada à proteção solar vem também como resposta às principais dores dos consumidores no que diz respeito ao produto. Por isso, BOTI.SUN apresenta um portfólio com formulação inovadora, textura fluida e acabamento 100% transparente, ou seja, que não altera a tonalidade da pele e não esbranquiça. Com isso, a marca pretende garantir proteção facial e corporal contra os raios UVA e UVB para os mais diferentes tipos de pele e aposta em um portfólio que atende bem às necessidades do dia a dia e também da alta temporada – ocasiões de alta exposição solar e maior atividade ao ar livre.

Produtos inovadores

Para o lançamento, a marca apresenta como destaque o BOTI.SUN Aqua Fluido Protetor Facial Antioleosidade, com opções de FPS 30 e 70, pensado especialmente para peles oleosas. Já para minimizar os sinais de envelhecimento precoce causados pela exposição solar, o BOTI.SUN Aqua Fluido Protetor Facial Antissinais, também com opções de FPS 30 e 70, atua na preservação do colágeno, conferindo uma pele mais firme, com tom e textura mais uniformes.

O lançamento inclui também dois produtos de proteção corporal: o BOTI.SUN Gel Creme Protetor Corporal, com opções de FPS 30, 50 e 70, que conta com sensorial em gel-creme confortável e atua na prevenção do envelhecimento precoce da pele, garantindo hidratação por 48 horas, toque seco e rápida absorção, além do BOTI.SUN Aqua Fluido Corporal Spray Gel FPS 50, que possui a mesma fórmula do protetor em creme, porém com textura inovadora acqua, que facilita a aplicação e a reaplicação. Todos os produtos contam com a tecnologia Sonnenstrahl, fórmula fluída e acabamento 100% invisível, que garante adequação a todos os tons de pele por não deixar resíduos esbranquiçados. Sua textura promove uma sensação leve e refrescante, com toque não oleoso na pele e rápida absorção.

Zaad Expedition

Zaad, marca de perfumaria premium do Boticário, acompanha o homem sofisticado que está sempre em busca de novos horizontes. Com o mais recente lançamento de seu portfólio, Zaad Expedition, a marca traz uma fragrância única que instiga a explorar o mundo, para viver tudo o que a vida reserva. Para desenvolver essa fragrância, o Boticário foi até Java, na Indonésia, em busca do ingrediente perfeito: o vertiver de Java. Na natureza exuberante da região, entrecortada por montanhas, planícies e rios, a planta herbácea, vertiver, encontrou o local ideal para se reproduzir. Suas raízes profundas se conectam com o solo úmido, trocando com ele suas características terrosas, frescas e naturais.

Esse “segredinho” completa a fragrância que tem como saída notas de bergamota, greapfruit e gin tônica, entre outros; corpo com nuances de pimenta-preta, sálvia e noz-moscada; e fundo com notas de cedro, vetiver de java e patchouli.