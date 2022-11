Academia Acreana de Letras empossou dez novos imortais, que chegam para dar maior brilho à instituição. São doutores de variadas áreas do conhecimento que traduzem várias linguagens do idioma pátrio: a língua portuguesa. A solenidade de posse aconteceu dia 05 de novembro no Teatro da Universidade Federal do Acre (UFAC).

