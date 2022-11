Uau! Acreana Gleici Damasceno dá carrão de presente de natal para mãe; veja foto

Gleici Damasceno antecipou o presente do Natal para sua mamãe, a acreana presenteou Vanuzia Damasceno com um carro zero. Vanuzia mostrou nas redes sociais o mimo, acompanhada de um buque de flores e chocolates. No clique, a mãe de Gleici compartilha o carrão ainda na concessionária e contou que o veículo é seu presente de Natal antecipado dado pela filha. “Obrigado, minha filha, que Deus abençoe cada dia mais e mais a sua vida”, postou.

Gleici é considerando uma das maiores vencedoras do BBB devido sua participação marcante. A acreana ainda colhe frutos com a visibilidade proporcionada pelo progrema global. Gleice hoje reside em São Paulo, onde trabalha como atriz e influenciadora digital.

O automóvel é um Chevrolet Tracker branco, que custa a partir de R$ 118 mil. Uau!