A reunião de Kassab e Lula para discutir os ministérios do PSD

Embora tenha tentado se manter longe dos holofotes, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, teve ao menos um encontro com Lula para discutir os ministérios que seu partido terá direito no governo do petista.

Kassab se reuniu com o presidente eleito no dia 21 de dezembro no hotel em que Lula está hospedado, em Brasília. O senador Otto Alencar (PSD-BA) participou da conversa.

Ao fim, o PSD conseguiu três pastas. Os senadores Carlos Fávaro (MT) e Alexandre Silveira (MG) serão ministros da Agricultura e de Minas e Energia, enquanto o deputado André de Paula (PE) comandará o Ministério da Pesca.

Na votação da PEC de Transição na Câmara, o partido de Kassab entregou 39 votos para aprovar a proposta, o equivalente a 84% da bancada, composta por 46 deputados.

Distância

Desde as eleições, Kassab vem tentando manter distância de Lula, em razão de sua aproximação com o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem será secretário.

Deputados e senadores do PSD admitem, porém, que nenhuma indicação para Lula foi decidida sem o aval de Kassab. Ressaltam ainda que o cacique mantém diálogo constante com o petista nos bastidores.