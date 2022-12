Animais e fogos de artifício: como lidar com o medo dos pets na virada do ano

O uso desses fármacos, porém, também significa uma ameaça aos bichinhos. Sem a orientação de um médico veterinário, essas substâncias podem causar sérios efeitos colaterais.

“Nós vemos na prática como a automedicação está crescendo. As pessoas têm facilidade de conseguir esses remédios e dão aos animais na melhor das intenções, mas acabam colocando a saúde deles em perigo”, alerta o veterinário Pedro Parussolo, do Hospital Veterinário Sena Madureira, em São Paulo.

“Além disso, o retorno do cachorro ou do gato ao estado normal após a acepromazina não é muito legal. Alguns ficam com alucinações e desenvolvem comportamentos compatíveis com uma crise de dor de cabeça”, acrescenta o também veterinário Guilherme Soares, professor da Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro.