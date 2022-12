Após polêmico contrato anti-traição de R$400 mil, médica no Acre deixa dica: “Invista em você”

O contrato de fidelidade entre o bombeiro Jota Costa e a médica Natália Moreira, ambos de Sena Madureira, foi bastante comentado na web neste domingo (11). O casal acreano que trocou alianças no dia (7) em Sena Madureira agitou as redes sociais após mencionar o contrato e seu valor na coluna Douglas Richer.

Entre os comentários no perfil do Instagram do ContilNet, uma internauta escreveu: “Se essa moda pega, muitos empréstimos serão feitos”, outra comentou: “Seja chifruda, mas com dinheiro no bolso! E quem ligaria em pegar uma gaia dessas?!”. “Achei tendência”, outra seguidora disparou. “Só caso se for assim também!”.

Em conversa com este colunista, Natália Moreira deixou dicas para as leitoras da nossa coluna:

“A médica Dra Natália Moreira deixa uma dica…

– Meninas, invistam em vocês, no conhecimento. Fiquem bem, cuidem da saúde, mente, corpo e alma que no momento certo vocês escolherão com zelo e o melhor parceiro (a).

Fica mais fácil quando nos amamos primeiro …

Minha relação entreguei nas mãos de Deus, pois creio nele, porém, uso sabiamente todo conhecimento adquirido para essa nova fase da minha vida. ”

Após o casamento, o casal aproveita a lua de mel, curtindo as belas paisagens de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.