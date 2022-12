Blog do Ton: Jenilson pode ter um grande aliado – só depende de uma decisão

Acompanhado de César Messias, o deputado Jenilson Leite (PSB-AC) teve uma boa conversa com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Todos eles são companheiros de partido, sendo César o presidente da sigla no Acre.

De acordo com fontes, falaram sobre tudo: eleições, futuro, presença de qualidade nas próximas composições e o que mais tiveram direito. Barba, cabelo e bigode. Jenilson tem pretensões de ser o próximo candidato a prefeito de Rio Branco, com possibilidades de chegar ao páreo com competitividade.

Se vier com o PSB, além de César que é um verdadeiro mestre, pode ter a chancela de um vice-presidente da envergadura de Alckmin. Nos últimos dias, Jenilson foi alvo de especulações sobre troca de partido. Em poucos seria tratado assim, levado pelo presidente para conversar com um futuro membro da Alvorada. São muitas decisões, e todas estão em suas mãos.

Bom Natal

Na terça-feira (20), o prefeito Tião Bocalom comemorou a gratificação natalina e o aumento para servidores comissionados. Questionado pela imprensa sobre a importância disso, Bocalom disse: “Vai ser um bom Natal”.

Não foi só luzes

O Natal proposto pela prefeitura contempla melhorias, bonificações, e boas notícias para os servidores. Fechou com chave de ouro o fato de ter feito uma decoração que agradou o público. Sobre isso, o bom prefeito cravou: “No ano que vem, vai ser melhor ainda”.

Postura

Vejo muitos questionamentos sobre a postura de Bocalom, destacada como dura pela imprensa. É preciso destacar também os momentos em que o prefeito se mostra flexível e receptivo. Questionado sobre as intervenções no comecinho da cidade, o prefeito calou a imprensa, reconhecendo o problema, mostrando a solução e demonstrando preocupação com o povo.

Desculpas

Bocalom: “Eu quero pedir desculpas à população pelos transtornos causados por aquela obra. Estamos substituindo a empresa. O transtorno passa, a obra fica. E ela será nosso cartão de visitas”.

Até o fim de semana

Foi a data estipulada por Rui Costa para anúncio dos novos ministros do novo Governo Lula. O impasse é grande e o maior entrave é o PT, que quer abocanhar tudo sozinho.

Ridícula…

A tentativa do PT de rifar Marina e oferecer o Meio Ambiente a… Simone Tebet, a diva do agro. Ficou escancarado o jogo de poder. Se Lula se render a isso, será o início do fim. E olha que o governo ainda nem começou.

R$ 46,3 mil

É o novo salário de presidente, ministros, deputados federais e senadores. Já foi aprovado na Câmara. O Congresso entra em recesso na sexta-feira (23).

69

É o número de exonerados, de uma vez só, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC). A instituição contará com o conselheiro Ribamar Trindade como presidente a partir do próximo ano.

56 mil

É o número de casos de covid no país entre domingo e segunda (20). Ao todo, 239 mortes foram notificadas. Que ninguém cesse o trabalho de divulgar que o vírus ainda não foi brecado.

Contra

Alan Rick e Mara Rocha votaram contra a PEC da Transição, que garantia a continuidade do benefício de R$ 600 à famílias brasileiras. Jéssica Sales estava ausente e os demais parlamentares votaram a favor, como o Blog do Ton previu.

Bate-rebate

– Em dois meses, o presidente Jair Bolsonaro perdeu 1 milhão de seguidores (…)

– (…) Lula ganhou o triplo!

– É por isso que os mais experientes sempre dizem: sem mandato, nem o vento bate nas costas.

– Bolsonaro renovou concessão da TV Globo por mais 15 anos (…)

– (…) Silêncio ensurdecedor nos quartéis e “grupos de zap”.

– O investimento do novo Atacale deve beirar os R$ 80 milhões (…)

– (…) E gerar centenas de empregos!

– O acreano pode pagar até 10% menos no peru, chester e pernil para a ceia de Natal (…)

– (…) Boa notícia é sempre bom e a gente gosta!

– Quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Nos próximos dias, um político que deu com a língua nos dentes vai receber uma péssima notícia.