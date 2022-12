CBF divulga imagens de Neymar treinando com bola; assista

Os médicos Fábio Mahseredjian e Rodrigo Lasmar acompanham as atividades no hotel com Neymar. No vídeo postado, é possível ver o atacante se movimentando entre objetos, saltando e chutando a bola com os dois pés. Veja vídeo!

A equipe médica tem boas expectativas de que o camisa 10 consiga comparecer ao centro de treinamentos da Seleção neste sábado (3/12). O jogador também está bem confiante e compartilhou um vídeo dizendo que “está voltando”.