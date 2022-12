Com piscina de vidro, nova mansão de Cristiano Ronaldo é avaliada em R$ 182 milhões

Após a eliminação da sua última Copa do Mundo, no Catar, CR7 agora está focado na construção do imóvel, que ficará localizada em Quinta da Marinha. Em sua nova casa, o jogador terá um quarto de “apenas” 300 metros quadrados, além de uma jacuzzi no terraço, de acordo com a revista portuguesa “Novo”.

Outro fator que chama bastante atenção na luxuosa mansão é uma piscina em vidro com passarela subaquática. A ideia do português e de sua esposa, Georgina Rodríguez, é que seus filhos possam ver a água enquanto usam a passagem subterrânea. Para a nova casa, o casal já contratou quatro funcionários, sendo um mordomo e um chef especialista em sushi com um salário de 5 mil euros (cerca de R$ 28,3 mil) mensais.