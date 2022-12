Cruzeiro do Sul é campeão do Copão Zé Carlos de Vôlei Feminino

Cruzeiro do Sul venceu Plácido de Castro por 3 sets a 1, com parciais de 22 x 25, 25 x 22, 25 x 19 e 25 x 19, e conquistou nesse sábado 10, no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, o título do Copão Zé Carlos de Vôlei Feminino. A fase final da competição também fechou a temporada 2022 do vôlei acreano.

Terceiro lugar

Na disputa do terceiro lugar, Tarauacá derrotou Epitaciolândia por 3 sets a 0, com parciais de 25 x 17, 25 x 21 e 25 x 21.

Apoio de Epitaciolândia

O diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor Delmerson Abreu, destacou o apoio da prefeitura de Epitaciolândia por meio do prefeito Sérgio Lopes (PSDB).

“A parceria com a prefeitura de Epitaciolândia foi decisiva para fecharmos a temporada de alto nível”, comentou o dirigente.