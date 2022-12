Dada como certa no Meio Ambiente, Marina já organiza estrutura do ministério

A acreana Marina Silva, deputada eleita por São Paulo, deve ser formalmente anunciada como a ministra do Meio Ambiente do novo Governo Lula ainda esta semana.

Apesar de não haver sido oficializada no cargo, o jornal Valor Econômico afirma que ela já atua internamente para organizar a estrutura da pasta.

O Partido dos Trabalhadores de Lula, que assume a presidência do Brasil a partir do próximo domingo, 1 de janeiro de 2023, chegou a tentar barrar a acreana, que faz parte da cota de indicações do próprio presidente. Mas mesmo com as tentativas de rifar Marina, ela vai voltar à pasta que comandou na primeira gestão Lula, em 2003.

Nesta terça-feira, ela tem reuniões no gabinete de transição de governo, é o que diz a reportagem.

Simone Tebet

Lula e Simone Tebet parece que já acertam os ponteiros, de acordo com os principais veículos de comunicação do Brasil. A senadora do MDB aceitou convite para ser ministra do Planejamento no futuro governo, com a inclusão do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) na pasta.

O acordo finalmente foi selado após idas e vindas. No início, Simone Tebet pleiteou o comando do Ministério do Desenvolvimento, que, contudo, foi entregue por Lula ao petista Wellington Dias.

Depois disso, como antecipou a coluna na sexta-feira (23/12), o Ministério do Planejamento passou a ser a pasta mais provável para Tebet, mas ela resistiu a aceitar o convite. Avaliava que o ministério tinha “pouca ação política”. A emedebista chegou a flertar com o Meio Ambiente, mas Marina Silva bateu o pé e ficou com o comando da pasta.

Com a transferência do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) para o Planejamento, definida hoje, o ministério se tornou mais atrativo para Tebet.