Graciele Lacerda relata fatalidade durante voo com Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda viajaram para Miami, nos Estados Unidos, onde o cantor se apresentará em um show. Só que a chegada do casal ao destino americano acabou atrasando mais que o previsto por conta de uma fatalidade que aconteceu dentro do voo em que eles estavam.

Nos Stories, a noiva do sertanejo explicou o que aconteceu na manhã deste sábado (31). “Chegamos faz tempo. Mas não conseguimos sair do avião ainda. Aconteceu uma fatalidade no voo. Uma pessoa morreu dormindo”, lamentou Graciele ao publicar uma foto dos pés na aeronave.

O Natal de Zezé e Graciele foi em família. Wanessa Camargo e Dado Dolabella, que reataram namoro recentemente, passaram a data juntinhos com o pai da cantora, sua madrasta, e outros familiares.

Os cliques foram divulgados por Graciele no Instagram. “Nascimento de Cristo e renovações de almas ao lado de pessoas que amamos!! Feliz Natal!!”, disse Graciele ao lado de Zezé, Wanessa, Dado Dolabella, Igor Camargo e Amabylle Eiroa. A família se reuniu no triplex em que Zezé di Camargo e Graciele Lacerda moram.

Graciele Lacerda relata fatalidade em voo — Foto: Reprodução/Instagram