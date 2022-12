Monges testam positivo para metanfetamina em templo na Tailândia

Um templo budista na Tailândia foi alvo de operação contra o narcotráfico no país, com quatro monges flagrados com metafetamina no organismo.

Segundo um funcionário local, os religiosos acabaram flagrados no exame toxicológico na última segunda-feira (28/11), no templo localizado na província de Phetchabun, no norte do país. As autoridades não informaram o que motivou a ação no local, e enviaram os monges a uma clínica de reabilitação de drogas.

“O templo agora está vazio, sem monges, e os moradores da região estão preocupados que não vão poder obter qualquer mérito”, afirmou Boonlert Thintapthai à AFP.

No budismo, obter mérito é uma espécie de ritual no qual religiosos buscam proteção por meio de boas ações. Geralmente, dando comida aos monges em templos.

Metanfetamina na Tailândia

Segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, no último ano, a apreensão de metanfetamina na Tailândia bateu recorde histórico. No país, as pílulas são vendidas por cerca de 50 Baht, algo em torno de R$ 7.

O cenário da metanfetamina na Tailândia é explicado pelo fato de o país ser um importante local de trânsito para o tráfico da drogas, que chegam de Mianmar, o maior produtor mundial da droga, via Laos.