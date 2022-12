Por que chuvas no Brasil ficaram tão intensas após novembro com frio atípico

O mês de novembro de 2022 foi marcado pelo volume de chuvas acima da média, fenômenos incomuns para a época e foi descrito como “excepcional” pela meteorologista do Climatempo Josélia Pegorim.

“Foi um mês excepcional porque tivemos eventos fora do normal, a começar pela onda de frio que varreu o país na primeira semana, quando batemos recordes de baixa temperatura em décadas. Na cidade de São Paulo, a temperatura mínima chegou a 9,4ºC no dia 4 de novembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foi a mais baixa para um dia de novembro desde 1974, quando chegou a 6ºC no 1º”, afirmou a meteorologista.