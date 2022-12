Sicredi Biomas realiza Encontro de Coordenadores de Núcleos 2022

No último sábado (3) a Sicredi Biomas realizou a segunda etapa do Encontro dos Coordenadores de Núcleos 2022. Neste ano, o evento foi realizado de forma presencial e dividido em duas etapas, primeiro em Rio Branco (AC) contemplando os participantes do Acre e Amazonas e em Araputanga (MT), para os coordenadores de Mato Grosso. O evento também contou com a participação de gestores das agências e dirigentes da Sicredi Biomas.

Além de servir como forma de municiar os coordenadores com as últimas informações sobre a Cooperativa, o evento alinhou as propostas que serão discutidas nas reuniões e assembleia de núcleos de 2023 e coletou as sugestões de melhorias apresentadas pelos participantes.

Durante o encontro, foram abordados temas como a alteração estatutária, marketplace do Sicredi e informativo dos coordenadores de núcleos. O evento também contou com uma palestra sobre empreendedorismo ministrada pelo escritor e palestrante David Portes.

O Encontro de Coordenadores de Núcleos é uma das ações mais importantes da Cooperativa, pois é nele que são apresentados aos representantes legais dos associados, os resultados do exercício anterior e o planejamento de ações para o ano. Os Coordenadores têm o papel fundamental de fomentar a essência cooperativista entre os demais associados e ajudar a construir uma sociedade mais justa e próspera.

São em momentos como este que os associados exercem de fato o papel de donos do negócio, participando diretamente das decisões sobre os rumos da Cooperativa. Esta participação é essência do modelo de gestão da Sicredi Biomas, no qual é colocado em prática os valores da democracia e da transparência, pilares centrais do cooperativismo.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, ressalta a importância do Encontro dos Coordenadores de Núcleos para o futuro da Cooperativa. O presidente completa dizendo que “a Biomas quer ter condições de continuar contribuindo com o desenvolvimento de nossas comunidades, tornando-as mais prósperas e justas, através da participação ativa dos associados”.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).