Vídeo: sem camisa, apresentador da Globo no Acre surge dançando Calypso de Joelma e agita

Um dos apresentadores mais famosos do telejornalismo em Rio Branco é o acreano Ayres Rocha. Anos à frente do Jornal do Acre, o famoso JAC 2, da emissora Rede Amazônica, filial da Globo no Acre, Ayres já teve a experiência de comandar um dos jornais mais famosos do Brasil, o Jornal Nacional da Globo.

Ayres chegou a dividir nas redes sociais vários momentos com o apresentador Willian Bonner e até o presenteou com uma gravata nas gravações.

O acreano sempre mostra sua rotina de trabalho e lazer nas redes. Entre tantos talentos, Ayres mostrou que nem só de jornalismo vive o homem, o apresentador mostrou mais uma vez suas agilidades na dança. Porém, dessa vez, Ayres impressionou seus seguidores, e surgiu dançando ao som da Rainha do Calypso, Joelma.

No vídeo, Ayres aparece sem camisa, em momento de lazer, fazendo um churrasco, aparentemente em sua residência, escutando a música “Príncipe Encantado” da Banda Calypso.

Após a publicação, mais de 18 mil pessoas já assistiram o vídeo e uma onda de comentários invadiu o post do apresentador. Fã Clubes da cantora Joelma compartilharam a dança do acreano, que deixaram a seguinte legenda na publicação: “Amo esse ritmo do Kalypso”🤣🤣

