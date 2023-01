Acompanhado de equipe, Bocalom passa quarta-feira na Baixada da Sobral

A regional da capital Rio Branco a merecer atenção da Prefeitura Municipal nesta quarta-feira (25) é a da Sobral, onde estão localizados pelo menos dez bairros e onde vive um contingente populacional estimados em mais de 125 mil pessoas, uma das habitadas da cidade. As quartas-feiras foram escolhidas pelo prefeito Tião Bocalom para um dia de visita à cada uma das dez regionais da cidade, as quais começaram, há duas semanas, no Tancredo Neves, passou pela região do Calafate e agora está concentrada na região da Sobral.

De acordo com Arthur Neto, chefe de gabinete da Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom comparecerá às dez regionais da cidade até o próximo mês de março. “Quando chegarmos à 10ª regional, retornaremos à primeira visitada, que foi exatamente a do Tancredo Neves e assim prosseguiremos até o último dia gestão”, disse Neto.

O prefeito comparece às regionais acompanhado de secretários municiais, de chefes de departamento e de diretores de empresas municiais, como é o caso da Emurb. Além de conversar diretamente com a população dos bairros, o prefeito aproveita as visitas para fiscalizar obras em execução, conversar com a população e a partir daí estabelecer as prioridades de novas atividades da Prefeitura.

Na visita desta quarta-feira, a Emurb vai iniciar uma operação de tapa buracos nas ruas, enquanto a Secretaria Municipal de Zeladoria promove o trabalho de limpeza de lixo e entulho. Os bairros com maiores problemas na região são o Airton Sena e a chamada Rua do campo Novo, no bairro Sobral, que vão merecer atenção especial da Prefeitura. O prefeito Tião Bocalom e sua equipe devem almoçar no Restaurante Popular, quando será avaliado a qualidade dos alimentos ali servidos e dos serviços prestados.

“Nós queremos nos conectar cada vez mais com a população. Estaremos todas as semanas nos bairros em que tiver demandas na sua rua, no seu bairro. Nessas regionais onde estaremos, é só nos procurar, lá mesmo, no meio da rua, que vamos buscar a solução para os problemas”, disse Bocalom. “Entendo que esta é a missão que a população de Rio Brancos nos deu a nos eleger e aqui estamos para procurar corresponder a toda essa expectativa, da melhor forma possível”, acrescentou.