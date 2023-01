Curso Geral de Propriedade Intelectual está com inscrições abertas

As inscrições do curso Geral de Propriedade Intelectual da primeira edição de 2023, iniciam nesta terça-feira (11) e vão até o dia 5 de fevereiro. Os cursos serão oferecidos à distância, gratuitamente, e terão duração de dois meses, no período de 7 de fevereiro a 7 de abril deste ano.

Os cursos terão temas como contratos e tecnologia, tratados internacionais, direitos autorais, patentes, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, dentre outros.

Para mais informações acesse a página de inscrição no https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/cursos-de-extensao/cursos-de-extensao/agenda-de-cursos