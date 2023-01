Michelle Melo vai à encontro de políticos LGBTQIA+ em Brasília: “Estou empolgada”

A vereadora de Rio Branco e deputada estadual eleita Michelle Melo (PDT), deve participar, nos próximos dias 20 e 21 deste mês, em Brasília, do “1°Encontro de LGBT+ eleites”.

Nas redes sociais, a deputada eleita explicou um pouco sobre o que se trata o evento. “A organização @votelgbt vai realizar esse encontro inédito em Brasília para debater a representatividade da população LGBT+ na política e nos espaços de poder e eu vou estar lá”.

O evento foi destaque na coluna da Mônica Bergamo, do Folha de S. Paulo. “Cerca de 15 parlamentares LGBTQIA+ eleitos e nove organizações voltadas à causa se reunirão em Brasília, no próximo fim de semana, para discutir a representatividade do segmento na política e compartilhar dados que possam ser interessantes para os futuros mandatos. Uma plenária com a participação de secretárias do governo Lula, que abordará o mês da visibilidade trans, também está prevista”, escreveu a jornalista.

Ao ContilNet, Michelle garantiu a sua participação no evento. “A princípio o que posso adiantar é que estou empolgada”, disse.

De acordo com o movimento #VoteLGBT, na última eleição 18 candidaturas LGBTQIA+ saíram vitoriosas nas urnas, e uma dessas vagas ficou com a acreana. Esse número é o maior desde 2014, quando foi iniciado o levantamento.