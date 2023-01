Promessas, relação com Lula e dureza com secretários: veja o que disse Cameli em posse

Gladson Cameli (Progressistas) foi empossado governador do Acre neste domingo (1), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e, após a cerimônia, falou sobre o futuro do estado.

“Eu vou tentar resolver, e pra mim resolver eu preciso do apoio de todos inclusive de vocês. Para que a gente faça um Governo que saiba receber crítica, que saiba corrigir o que precisa, com apoio dos prefeitos, com toda a sociedade de um modo geral, para que nós possamos tentar melhorar a vida das pessoas. Já foi muita coisa negativa, agora é coisa positiva”, disse Gladson.

Secretários

Após anunciar os 15 nomes que irão chefiar as secretarias de Estado na gestão do seu segundo mandato, Gladson disse durante a posse, que os novos secretários terão um prazo de 100 dias para mostrar trabalho, ou “não terão segunda chance”.

“Fiz os ajustes que precisavam ser feitos e já deixei claro que o prazo é de 100 dias para que deem um retorno”, disse.

Gladson disse também que vai manter a mesma linha, respeitando a crítica, as instituições e as pessoas, pois “ninguém governa só”. “Amanhã vou sentar com toda classe política. Ganhei a eleição, tomei posse hoje, e amanhã vou começar a fazer o dever de casa como manda a regra. Vou fazer a primeira reunião com os secretários para deixar às claras. Não existe isso, não tem segunda chance, o povo já deu”, explica.

Saúde

Gladson disse que haverá mudanças na saúde. “Saúde é uma secretaria muito complexa, muito grande. Eu quero fazer, junto com as prefeituras, a saúde básica melhorar, humanizar e eu vou acabar com as filas de cirurgia. É a minha prioridade. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, diminuir as fragilidades, aumentar a transparência e controle interno para não ter desculpa e cobrar o que tem que se cobrar”, diz.

Segundo mandato

O governador afirma que o desafio será maior, visto que não é mais candidato à reeleição. “Assim, eu vou procurar os deputados estaduais e federais. Eu sou o Gladson paz e amor, não tem tempo ruim”, explica.

Governo Federal

O governador Gladson também falou que vai procurar o presidente Lula. Na próxima quarta-feira (3), o governador deve ir à Brasília conversar com o presidente que também tomou posse neste domingo (1).

Na posse da Aleac, Gladson disse que já conversou com o presidente Lula e que a relação com o governo federal será a melhor possível.

“Já tive a oportunidade de sentar para conversar com o presidente. Sem joguinho ideológico, estou buscando o melhor para a população acreana”, disse.

Confira mais fotos da posse de Gladson e Mailza: