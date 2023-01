SENAI/AC abre inscrições para 70 cursos gratuitos profissionalizantes  

A Escola SENAI Cel. Auton Furtado, de Rio Branco, está com mais de 1,4 mil vagas gratuitas para 70 cursos profissionalizantes no primeiro semestre deste ano. Os interessados podem realizar suas inscrições a partir desta sexta-feira, 6 de janeiro, na sede da unidade, localizada no bairro Cadeia Velha.

São cursos nas áreas de panificação e confeitaria, costura sob medida, tecnologia da informação, mecânica automotiva, mecânica de motos, redes de distribuição de energia, eletricidade predial, comandos elétricos e mecânica de refrigeração residencial.

O cronograma das aulas de parte dos cursos já terá início no dia 16 deste mês. Para realizar a inscrição, os interessados precisam dos seguintes documentos: Cópias de RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, comprovante de cursos que exijam pré-requisitos. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 68-99985-3935 (WhatsApp), 3901-4520/4522/4533.