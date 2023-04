Acidente de trânsito mata duas pessoas no interior do Acre

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas em Cruzeiro do Sul, na manhã desta segunda-feira (03).

O fato aconteceu na variante em frente a um posto de gasolina do município. Segundo informações, duas pessoas foram a óbito ainda no local.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do carro seguia sentido do centro da cidade para a BR-364, enquanto o condutor da motocicleta estava no sentido oposto, quando entrou para o posto de gasolina sem sinalizar, causando o acidente.

As vítimas ainda não foram identificadas. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e chegaram ao local para prestar os devidos atendimentos às vítimas.