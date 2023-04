CBLOL supera audiência da LCS pela segunda vez na história

Enquanto a LCS, a liga norte-americana de League of Legends, passa por uma crise, o Campeonato Brasileiro (CBLOL) consolida a audiência como uma das mais estáveis do cenário competitivo internacional. Em relatório divulgado pelo Esports Charts, o 1º Split do CBLOL teve números de audiência em transmissões maiores do que os do 1º Split da LCS. Isso aconteceu pela segunda vez na história das duas competições.