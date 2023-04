É hora de arregaçar as mangas, afirma o Deputado Coronel Ulysses

“A palavra convence, mas o exemplo arrasta”. A frase – de origem oriental e encontrada até na tradição bíblica – ainda hoje é muito usada no jargão militar. Por isto mesmo, o Deputado Coronel Ulysses vem, segundo suas próprias palavras, “aplicando o princípio à prática e procurando desde os primeiros dias de enxurrada em Rio Branco levar juntamente com sua equipe, uma solidariedade ativa e efetiva aos atingidos pela chuva através de atos concretos que tragam um mínimo de alento e esperança a quem foi brutalmente castigado pela alagação”.

As ações -reconhecidas pela própria população – se traduzem em garantir mantimentos , remédios, produtos de limpeza, socorro aos desabrigados“ num contato direto com o povo, ajudando a salvar e resgatar pessoas no barco e sobretudo levando uma palavra de confiança, segurança e expectativa em dias melhores”, acrescenta o parlamentar. “Felizmente minha formação militar por mais de 30 anos com prática em situações críticas e salvamento de bens e da própria vida humana facilita o trabalho de apoio e suporte a quem muitas vezes perdeu o fruto do esforço de toda uma vida”.

Reconhecimento

O empenho do deputado coronel Ulysses e sua equipe em socorrer os alagados vem sendo lembrado por muitos. Um dos mais tradicionais comentaristas políticos acreanos destacou a disposição do deputado em ajudar “na prática e não na teoria”, salientando ainda que o parlamentar vem fazendo um mandato temático com base na Justiça e Segurança Pública. ” Assim é que se faz”, saudou o jornalista Astério Moreira.

Para o deputado, seu trabalho realizado junto aos alagados não vem apenas do homem público e político com mandato em Brasília, “mas principalmente do ser humano Ulysses Araújo que nasceu num lar cristão e se preocupa verdadeiramente com seu semelhante e cidadão que merece todo apreço, respeito e consideração, sobretudo numa hora crítica quando é necessário todo o auxílio e assistência”.

Fazendo escola

O fato é que, para muitos, vem se frutificando junto ao meio político o exemplo dado pelo deputado coronel Ulysses de arregaçar as mangas e partir para a ajuda ‘In loco” dos alagados.

“O importante é sair da discussão infrutífera, da busca teórica por razões e motivos técnicos da alagação quando, na verdade, os atingidos clamam por soluções imediatas que venham minorar suas perdas, dores e dificuldades”. De acordo com o parlamentar, quem ganha com isto é a comunidade atingida ,”que está carente, assustada e precisa da ação imediata do Poder Público, assim como da contribuição, amparo moral e auxílio humanitário e solidariedade de toda a população acreana”.