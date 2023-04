Nuggets levam susto, mas batem Timberwolves com show de Jamal Murray

Uma semana, dois roteiros distintos pelos playoffs da NBA no Colorado. Nesta quarta-feira (19), quem foi até a Ball Arena acompanhou de perto um jogaço entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves.

Depois da vitória sem dificuldades no primeiro confronto, os líderes do Oeste sofreram, mas venceram por 122 a 113 e ampliaram a vantagem na série.

Assim como no duelo anterior, os Nuggets logo mostraram que não dominaram a temporada regular à toa. Com Jamal Murray e Nikola Jokic embalados, a equipe abriu vantagem já no primeiro quarto, com 31 a 22.

No segundo período, os Wolves esboçaram reação liderados por Anthony Edwards, mas não impediram a arrancada dos donos da casa para 61 a 49 antes do intervalo. Ainda assim, o melhor estava por vir para a equipe de Minneapolis.