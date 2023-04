Resultado de exame confirma causa da morte de cantor Diko Lobo

Um exame confirmou que a causa da morte do cantor cruzeirense Diko Lobo foi síndrome ictero hemorrágica aguda por leptospirose. A informação foi repassada por um funcionário do Hospital Regional do Juruá a redação do jornal Juruá em Tempo. O velório do cantor começará às 21:00 no Teatro dos Nauás, em Cruzeiro do Sul.

Entenda o caso:

A síndrome de Weil é considerada como um tipo de leptospirose, sendo nomeada como a forma íctero-hemorrágica, que ocorre em aproximadamente 5 a 10% dos casos, sendo os outros 90 a 95% dos casos portadores da forma anictérica, ou seja, não portadores da síndrome de Weil.

É considerada como uma forma grave da patologia, sendo constituída clinicamente por uma tríade muito típica de 3 sintomas, sendo eles: icterícia, insuficiência renal e hemorragias, sendo esta mais comumente pulmonar.