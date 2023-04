Vocalista da banda Kiss passa mal e show em Manaus teve que ser interrompido

O baixista e vocalista Gene Simmons, membro da banda Kiss, de 73 anos, passou mal e teve que suspender, por quase uma hora, apresentação que o grupo fez em Manaus, no Amazonas, na noite desta quarta-feira (12). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o músico sentado enquanto recebe atendimento médico. A causa teria sido a temperatura média na casa dos 27ºC e com umidade e tempo abafado, com sensação térmica sempre maior.

Nesta época do ano, o calor e umidade estão presentes muito mais forte em Manaus

Em um registro publicado pelo jornal amazonense “A Crítica”, o vocalista Paul Stanley aparece pedindo para que o show seja interrompido pela recuperação do artista. “Nós vamos precisar parar para cuidar dele, porque a gente o ama, certo?”, disse Paul.

Conforme a imprensa local, a apresentação foi interrompida por alguns instantes, mas foi retomada logo em seguida. Nos vídeos, o público sugere que o mal-estar foi provocado pelo calor intenso no local. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou uma temperatura mínima de 25,5ºC e máxima de 33,8ºC no dia.

A banda está em turnê pela América do Sul. Nos próximos dias, o Kiss irá se apresentar em Bogotá, na Colômbia, Brasília, Belo Horizonte e Florianópolis. No dia 22, o grupo participa do festival Monsters of Rock, em São Paulo.

Gene Simmons é o nome artístico de Chaim Witz, o o vocalista, baixista e fundador da banda de hard rock Kiss. Simmons é mais conhecido pelo seu apelido “The Demon”. Junto com o também vocalista Paul Stanley, Simmons é o único membro remanescente da formação original do Kiss, e participou de todos os álbuns da banda.

Nascido em Israel, o artista costuma se apresentar com maquiagem pesada. Como calor da maior floresta tropical do mundo, o artista quase veio à lona.