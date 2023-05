Galvez recebe o Plácido de Castro e tenta a 1ª vitória no campeonato

Ainda sem vencer no Estadual Sub-20, Galvez e Plácido de Castro se enfrentam nesta terça, 23, a partir das 16h45, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. O Imperador empatou com o Rio Branco por 1 a 1 e o Plácido e Atlético empataram por 2 a 2.

Galvez ganha reforços

O Galvez ganhou os reforços do zagueiro Júlio, do volante Lírio e do atacante Paulista e os atletas devem ser utilizados na partida.

“Vamos rodar o nosso elenco. Esse é o momento de realizar uma avaliação mais detalhada porque a competição vai ser bem difícil”, comentou o treinador.

Mazzuia comanda Imperador

O analista de desempenho Ivan Mazzuia vai comandar o Imperador contra o Plácido de Castro, Kinho Brito cumprirá suspensão por ter sido expulso no clássico contra o Rio Branco.

Plácido quer surpreender

Depois de deixar a vitória escapar contra o Atlético, o Plácido de Castro quer surpreender o Galvez.

O técnico Thiago Luiz deixou para confirmar os titulares do Tigre, no Florestão.