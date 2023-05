Miss Acre Juliana Melo e o namorado, Guido Vilhamor, curtem show do Gusttavo Lima

A Miss Acre 2023, Juliana Mello aproveitou a noite deste sábado (20) para curtir um show ao lado do namorado, o cirurgião plástico Guido Vilhamor. Em Brasília, a empresária e influenciadora digital prestigiou o famoso ‘Boteco’ do cantor Gusttavo Lima ao lado do novo amor e amigos .

Com um look branco poderoso da sua loja Môzi e bota metalizada, Juliana Melo esbanjou boa forma. Ela e o namorado estão juntos há alguns meses. A atual Miss Acre 2022 demorou a assumir o romance e só postou a primeira foto com o médico em abril deste ano, quando os dois já estavam juntos. E claro, que o casal compartilhou a notícia com exclusividade aqui na nossa coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias. O início da relação foi extremamente discreto, apenas amigos bem próximos sabiam. Com o tempo, os dois passaram a trocar likes e mensagens públicas nas redes sociais.

Veja mais: Miss Acre 2022, Juliana Melo, abre o jogo ao ContilNet e revela namoro com Guido Vilhamor

Em suas redes sociais o casal compartilhou alguns momentos da noite ao som do Embaixador Gusttavo Lima e outros artistas sertanejos.