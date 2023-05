Real Sociedade e Assermurb se enfrentam no Estadual Sub-17

Real Sociedade e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 24, a partir das 15h45, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17, no feminino.

As diretorias das duas equipes realizam trabalhos na formação de atletas e por isso o confronto deve ser interessante.

Mudança na tabela

Plácido de Castro perdeu por WO na primeira rodada e foi eliminado do torneio. Por isso, o departamento técnico da Federação de Futebol realizou um ajuste na tabela e teremos jogos isolados na fase de classificação.