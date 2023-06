Acreana Raissa Barbosa revela ao ContilNet detalhes de sua viagem a Dubai

Será que Dubai estava preparada para a chegada da acreana Raissa Barbosa? A influenciadora e empresária com certeza estava! Ela está aproveitando muito sua viagem aos Emirados Árabes, ao lado da empresária e também ex-A Fazenda Nadja Pessoa, e faz questão de compartilhar tudo nas redes sociais. Lá, elas andaram de camelo, vestiram roupas típicas do país e visitaram muitos pontos turísticos do lugar.

Em bate-papo com este colunista, a modelo e ex-A Fazenda 12, revelou detalhes ao ContilNet de sua viagem: “Vim a trabalho, foi uma casa de apostas que trouxe a gente. São vários influenciadores que estão juntos. Estou com a Nadja Pessoa. Estamos divulgando essa casa de aposta que trouxe a gente, um trabalho bem legal. A gente tá passeando em vários lugares e mostrando experiências incríveis para quem deseja conhecer esse lugar encantador. Estou me divertindo, tô muito feliz e o melhor, trabalhando”, disse a acreana.

Nos stories, a acreana compartilhou muito conteúdo de entretenimento para seus 4 milhões de seguidores no Instagram. Siga Raissa Barbosa: