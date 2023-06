Do Acre, influncer mostra bastidores do São João da Thay e show de Ivete

A influenciadora acreana Vanessa Anjos, tem compartilhado com seus 38,1 mil seguidores, vários momentos da quinta edição do São João da Thay, evento beneficente realizado pela influenciadora Thaynara OG, no Maranhão.

Cercada de celebridades brasileiras e subcelebridades, a influencer do Acre, tem mostrado os bastidores do evento, a gastronomia servida no local, em agitada agenda do tradicional São João. Na madrugada desta quinta-feira (8), Vanessa Anjos esteve batendo papo com a esposa de Léo Santana, a dançarina e influecer Lorena Improta, que mandou recado para os acreanos. “Um beijo amores do Acre. Quero ir aí, viu!, disse Lorena.”

Além de Lorena Improta, Vanessa esteve na companhia do ex-BBB Fred Nicácio, Mila, a influecer Lorrane Silva, mais conhecida como ‘Pequena Lo’, a atriz global Lucy Ales, a famosa Blogueirinha, ex-BBB e modelo Eslovênia Marques e da cantora Valesca Popozuda. Por falar em Valesca Popozuda, a cantora tem show marcado no Acre no dia 01 de julho. Veja fotos da acreana com os convidados famosos do São João da Thay:

Uma das grandes novidades do mega festival é o retorno, após 12 anos, da cantora Ivete Sangalo em São Luís, que fez um super show para o público que compareceu ao São João da Thay. Muitos hits que fazem parte da carreira de sucesso da cantora balançaram o público. Também se apresentaram no São João da Thay, os cantores Matheus Fernandes e Léo Santana. Os três artistas não cobraram cachê para participar do evento. A influenciadora compartilhou alguns momentos dos shows em seus stories.