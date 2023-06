Do Acre para a Alemanha: vendedora de milho embarca para carreira internacional

A história da acreana Bruna Danyele Silva de Holanda, mais conhecida como Selena, de 17 anos, é o sonho de qualquer garota que quer ser modelo profissional.

Na trajetória de sua vida nem tudo foi glamour. A subcelebridade acreana, antes de estampar marcas famosas nas passarelas do São Paulo Fashion Week em 2022 e 2023, e ser destaque no eventos pelos recordes de participações, ralou muito como vendedora de milho nas ruas de Rio Branco Acre.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com a modelo Selena, antes da edição 55º do SPFW, após sabermos com exclusividade sobre a confirmação de sua ida para uma agência de modelo na Alemanha.

Emocionada, Selena vibrou muito após a confirmação da nova conquista, pois era o seu sonho uma carreira fora do país. Em conversa com este colunista, Selena abriu o coração sobre sua nova fase.

“Tô muito feliz e ansiosa para essa viagem, uma nova experiência. Vai ser tudo, também vai ser difícil porque é outra língua, mas tô indo para aprender mesmo. Coração está a mil”, disse a acreana em entrevista ao ContilNet.

Questionada por este colunista se ainda deseja realizar mais algum sonho em 2023, após a confirmação de sua carreira internacional, a modelo disse que já conquistou seus objetivos no Brasil: “Aqui no Brasil eu já conquistei meus objetivos, que foi fazer as marcas me notarem e me destacar nas passarelas.”

Questionada sobre o que a modelo de 2023 falaria para aquela menina que vendia milho próximo ao Cerb, no passado, Selena respondeu: “Eu te prometo que vou dar sempre o meu melhor pela nossa família. A gente vai muito mais longe”.

O scouter e diretor da agência Top Model Agency AC, que foi o responsável pela revelação da modelo acreana, confirmou com exclusividade ao ContilNet o embarque da acreana na manhã desta segunda-feira (5). Em conversa com este colunista, Sidney Lins abriu o coração e falou sobre a sua carreira e história na moda acreana.

“É um misto de emoção, uma sensação de dever cumprido, pois foram 20 anos de batalha para poder conquistar meu espaço como um scouter. O Acre tem muitos talentos, basta acreditar que sempre encontramos um talento de verdade . Hoje as agências não procuram mais um rosto padrão, e sim um diferencial . E o Acre tem essa miscigenação muito grande, basta estar no local certo, na hora certa.

“É tanto que as modelos do Acre chegam em São Paulo e já vão logo sendo destaque. A Sheyna Dobbins é um exemplo disso. Em menos de um mês já estampou a maior revista de moda do Brasil e do mundo, que é a Vogue, e já encarou as passarelas do SPFW e Dragão Fashion no Ceará. O mercado é para todos que amam e têm o compromisso de fazer com que os talentos do estado tenham a oportunidade de crescer profissionalmente”.

Nas redes sociais, no domingo (4), Sidney se pronunciou sobre a ida de Selena para a Alemanha e deixou uma mensagem para a modelo acreana. Veja na íntegra: