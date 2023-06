VÍDEO: MC Mirella expõe treta pesada com Sthe Matos; “ficou com raiva de mim”

Se engana quem pensa que a treta entre Sthe Matos e MC Mirella ficou no passado. Grávida de Dynho Alves, de quem se separou por causa da proximidade com a baiana, durante participação em ‘A Fazenda’, a funkeira decidiu abrir o jogo sobre como ficou a relação entre elas mais de um ano depois de toda polêmica.

Em entrevista ao podcast PodCats, comandado por Lucas Guimarães e Camila Loures, a cantora afirmou que as duas viraram praticamente inimigas após o reality. “Se ela quisesse ter falado comigo, quando ela tivesse saído, ela teria me mandando mensagem. Não acho que ela gosta de mim. Eu não tenho nada contra ela, eu gostava dela, mas não acho que ela gosta de mim, então, não tenho nada para falar com ela”, declarou.

Mirella ainda disse que Sthe ficou com raiva dela após sua aproximação com Victor Igoh. Os dois foram flagrados durante uma edição da Farofa da Gkay, onde também chegou a conhecer Kevi Jonny, o novo namorado da influenciadora baiana.

“Eu fiquei mais chateada ainda porque ela não me procurou quando ela saiu. Ela simplesmente ficou com raiva de mim, por conta da minha reação, mas eu acho que ela tem que entender, que toda ação tem uma reação. Tipo assim, eu senti aqui fora, quem sentiu o baque aqui fora fui eu, como isso foi pesado”, afirmou.