Ao ContilNet, Deolane abre o jogo sobre suposto vídeo íntimo vazado e revela novo produto

Você pode até não conhecê-la, mas certamente já cruzou com o nome dela ao rolar o feed de alguma rede social. Deolane Bezerra, ou Dra. Deolane, como se intitula, é a figura do momento no universo das celebridades: no Google, foram milhões de buscas por termos relacionados a ela nos últimos meses.

Deolane Bezerra foi uma das estrelas no desfile de Laéllyo Mesquita em Teresina. Em várias lives, Deolane mostrou que aproveitou bastante a cidade antes do desfile. O ContilNet,em parceria com a San Filmes e a TV Rio Branco, afiliada à TV Cultura no Acre, participaram da cobertura do luxuoso baile.

A vida de Deolane sempre foi regida por várias polêmicas. A influencer, advogada e DJ Deolane Bezerra, 35 anos, tornou-se conhecida do grande público após a morte do funkeiro MC Kevin, de quem era noiva. Antes da tragédia que vitimou o cantor, já acumulava um número representativo de seguidores, mas foi com a repercussão do incidente que a loira conquistou a simpatia do público na internet.

O jornalista Douglas Richer, encontrou Deolane nos bastidores do Baile do Laéllyo Mesquita, em Teresina, onde conversou com a advogada sobre vários temas, entre eles, plásticas, vazamento de vídeo íntimo e também os projetos para 2023.

Em clima descontraído, Deolane respondeu todas as perguntas do jornalista e revelou com exclusividade que irá lançar uma linha de produtos para cabelos loiros. No final da entrevista, Deolane ainda deixou uma mensagem aos acreanos. Confira a entrevista completa na íntegra: