Mazinho decide se filiar ao Podemos e anuncia novo projeto em 2026

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, anunciou ainda nesta quarta-feira (6) que sairá do União Brasil e que deve se filiar no Podemos em setembro deste ano.

A informação foi divulgada em suas redes sociais. Mazinho se reuniu com dirigentes do partido, incluindo o presidente Ney Amorim e os deputados André Vale e Fagner Calegário, para tratar do assunto.

Na publicação, o político disse que tem um projeto majoritário para 2026. “Debatemos nossa filiação ao partido, que será no mês de setembro. Gostei da receptividade dos parlamentares em torno do nosso projeto majoritário para 2026, que passa primeiro pelo desempenho que teremos em 2024. Estou comprometido com o Podemos e parabenizo o Ney pela condução da sigla”, destacou.

Desde que assumiu a prefeitura de Sena, Mazinho já passou pelo MDB e o União Brasil.