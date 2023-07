Jornalista Aline Rocha é a convidada do Dericast da semana; veja na íntegra

Bem-vindo a mais um episódio especial do Dericast! Neste episódio os internautas vão conhecer a fundo a história da guerreira Aline Rocha. Corajosa e ousada ela venceu muitos obstáculos para chegar até aqui, Aline é braba e dura na queda. Aline ama o jornalismo e é apaixonada por pessoas, seu coração é cheio de gratidão por todos que a ajudaram a vencer tantas batalhas.

Aline Rocha está em uma nova fase de sua carreira, e o mais importante ela está radiante de alegria. Almanacre é seu novo projeto na Rede Amazônica que já é um sucesso, ela está feliz isso é o que importa, se liga aí no episódio do Dericast com a querida Aline Rocha que está imperdível!