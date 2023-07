Pepita dá dicas para meninas em processo de transição de gênero

Pepita participou do podcast Pague Menos e falou sobre o processo de transição. A cantora de 40 anos de idade deu dicas para outras pessoas que possam estar em uma situação parecida e relembrou o início da sua jornada.

Após revelar que começou a transição com 15 anos de idade, ela afirmou que passou por vários casos de preconceito e sugeriu paciência para as possíveis ouvintes. “A dica que eu deixo para você, menina, que está no seu processo de transição, é que vá com calma.”

A artista contou que usava o dinheiro que recebia para lanchar na escolha para comprar hormônios e dar continuidade ao processo de transição. Apesar da audácia, o processo não deu certo.

“No início, eu fiz por ver outros fazendo, achando que se tinha dado certo com uma pessoa, daria para mim também. Hoje, sei que não pode ser assim, pois cada corpo é um corpo e cada organismo reage de uma forma”, afirmou.

Quando começou a ter dificuldades, sentiu a necessidade de contar para a mãe e, felizmente, recebeu esse apoio familiar.

“Em um momento, enquanto eu tomava os hormônios, precisei falar com minha mãe, pois meu peito estava crescendo e eu não ficava sem camisa em casa. Ao me deitar, sentia que estava doendo um pouco e precisava de alguém ao meu lado para entender. Após contar para minha mãe, ela me levou ao médico e eu comecei a fazer um acompanhamento”, relembra.

Durante o podcast, Pepita expressou sua gratidão pela rede de apoio formada pela família, incluindo a sua sogra. Mãe, ela também expresou todo o carinho que tem pelo filho.

“A sociedade não me vê como mãe, mas ele me vê. Tem horas que eu me pergunto se eu vou conseguir, pois não quero que meu filho passe pela metade das coisas que passei. Ele terá muito orgulho de ser filho de uma travesti.”